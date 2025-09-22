Basket, l’Olimpia Milano annuncia l’arrivo di Totè

La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Totè, centro di 2.11 nato a Negrar (Verona) l’8 luglio 1997, reduce dall’ultima stagione a Napoli. Il club meneghino ha annunciato un accordo pluriennale con il giocatore, che va a rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Messina. Per Totè, si tratta di una tappa fondamentale della carriera, come lui stesso ha dichiarato: “Sono felice, orgoglioso e onorato di entrare a far parte di un club prestigioso e titolato come l’Olimpia Milano. Per me è come un sogno che si avvera”.

La carriera di Totè è iniziata nelle giovanili della Scaligera Verona, per poi proseguire con la Reyer Venezia. Dopo le esperienze in A2 a Brescia, Verona e Jesi, il debutto in Serie A è arrivato a Pesaro nel 2019, dove si è fatto notare con quasi 10 punti e 6 rimbalzi di media. Successivamente ha indossato la maglia della Fortitudo Bologna per due stagioni, con una parentesi all’estero a Bilbao, prima di tornare protagonista in Italia tra Pesaro e Napoli. Nella stagione appena conclusa in Campania ha chiuso con 14 punti e 6 rimbalzi a partita, tirando con un eccellente 68,6% da due.

Il nuovo lungo biancorosso porta con sé anche un bagaglio importante di esperienze in azzurro. Con le Nazionali giovanili ha disputato Mondiali ed Europei, distinguendosi per solidità e continuità. Tra le migliori prestazioni resta quella all’Europeo Under 20 del 2017, chiuso con 13,4 punti e 4,1 rimbalzi di media. Un percorso che testimonia la crescita costante di un giocatore oggi maturo, pronto per misurarsi con un club di vertice come l’Olimpia Milano.

Con l’arrivo di Totè, Milano aggiunge centimetri e presenza fisica sotto canestro, qualità che si integrano con l’esperienza internazionale accumulata dal giocatore. Per i tifosi biancorossi rappresenta un innesto di prospettiva e affidabilità, capace di dare profondità alla rotazione e nuove soluzioni tecniche a coach Messina. L’attesa ora è per l’esordio ufficiale con la maglia dell’Olimpia, che Totè ha già definito “un sogno che si realizza”.