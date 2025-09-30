Basket, la Reyer Venezia battuta dall’Aris nel primo match dell’Eurocup 2025

Non inizia nel migliore dei modi il cammino della Reyer Venezia nel gruppo A dell’EuroCup 2025-2026. I veneziani si sono dovuti arrendere all’Aris Thessaloniki nella prima partita della competizione, terminata 81-85 per i greci. Al Taliercio, la Reyer ha giocato una partita di squadra molto equilibrata, decisa nei minuti finali. A niente sono serviti i 14 punti di Bowman (top scorer), coadiuvato dai 13 punti di Orton e dai 12 di Wiltjer.

I greci partono forte e con la tripla di Forbes si portano sul momentaneo 1-5. Venezia combatte sotto canestro, Valentine entra in partita e la tripla di Wiltjer regala agli orogranata il primo vantaggio del match. La Reyer non si ferma, domina in difesa e nuovamente con Wiltjer vola sul +8. L’Aris risponde inizialmente con Harrell e poi con Forbes che realizza la tripla del -2. Sul finale di quarto i veneti allungano ancora, 27-20 dopo 10′.

La tripla di Poulianitis in apertura di secondo quarto porta i greci sul -6, prima che Forbes ed Harrell ricuciono a 3 le lunghezze di ritardo. Venezia però non molla ed allunga nuovamente sul +7 con Bowman e Cole, prima della tripla del solito Harrell (-4). Quest’ultimo infila tre liberi consecutivi e con il canestro di Poulianitis l’Aris va addirittura in vantaggio (+1). Horton risponde per i veneti ma a fine primo tempo è l’equilibrio a fare da padrone. 49-49 dopo i primi 20′.

Primi minuti della ripresa che partono con continue parità. La tripla di Valentine rompe i giochi e riporta avanti Venezia. Gli ellenici rispondono con Mitrou e Forbes, riportandosi in vantaggio (+4). Nel finale, i greci allungano ancora, prima che Parks firmi la tripla che conclude un terzo quarto spettacolare. A 10′ dal termine l’Aris conduce per 65-70.

Tessitori prova a scuotere la Reyer che si riporta poi a -4 con il solito Wiltjer. I greci rispondo con Enoch e Poulianitis (+8), prima del canestro di Candi. Horton e Bowman accendo improvvisamente gli orogranata che si portano a -3 a 2’30” dal termine. Jones fa respirare i greci con il canestro del +4, prima che Bowman realizzi la tripla del -2 veneto. Negli ultimi secondi è solo una sfida in lunetta, con il solito Bowman che realizza il -1. È Jones però a chiudere la partita, siglando i due punti finale che chiudono il match. Punteggio finale di 81-85 e prima sconfitta in EuroCup per la Reyer Venezia.