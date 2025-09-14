Basket, la Grecia batte la Finlandia e conquista il bronzo agli Europei 2025

È la Grecia a conquistare il bronzo agli Europei di basket 2025. A Riga, in Lettonia, la nazionale ellenica ha chiuso la rassegna continentale al terzo posto, battendo nella finalina la Finlandia, con il punteggio di 92-89, al termine di una partita dal finale adrenalinico nella quale i greci non sono mai stati in svantaggio. Grande trascinatore Giannis Antetokounmpo con 30 punti e 17 rimbalzi, assistito dai 20 punti di Dorsey (7/12 da tre) e dai 15 di Toliopolous. La Grecia torna a conquistare una medaglia europea a distanza di 16 anni, l’ultima volta fu a Katowice nel 2009 (bronzo).

Partenza arrugginita per entrambe le squadre, il primo canestro è di Dorsey dopo più di due minuti di digiuno. Dopo il liberi di Giannis Antetokounmpo si sblocca anche la Finlandia con la tripla di Valtonen, alla quale risponde ancora Dorsey. La Grecia va sul +6 con Antetokounmpo ma gli avversari rispondo ancora con Valtonen (-4). Salin firma la tripla del -1 ma gli ellenici rispondo nuovamente con Dorsey (+4). Il vantaggio greco cresce fino al +9 con la tripla di Kalaitzakis, Markkanen accorcia con i liberi ma Toliopoulos rimanda a +9 gli ellenici. 24-15 Grecia al termine dei primi 10 minuti.

Secondo quarto a ritmi alti, Little sigla quattro punti consecutivi, ma Sloukas si iscriva al match con la tripla del +8. Poi è il giovane Muurinen a realizzare due devastanti schiacciate (-4) e a guadagnare un antisportivo. I finlandesi arrivano velocemente a -1 con Nkamhoua ma è il solito Dorsey a rispondere (+3), coadiuvato da Antetokounmpo e Sloukas (+8). Nkamhoua segna la tripla del -7 e con l’appoggio di Markkanen i finlandesi tornano sul -4. La Grecia colpisce ancora da tre con Toliopoulos (58% da tre per gli ellenici) e Antetokounmpo prende in mano la situazione nel finale con 4 punti decisivi. La Finlandia non segna più e Toliopoulos conclude il gioco da tre che vale il +14. 48-34 per la Grecia a fine primo tempo.

La ripresa parte con la tripla di Jantunen e la risposta da due di Dorsey. Antetokounmpo di forza firma il nuovo +14 ma Grandison riaccorcia sul -10. Dopo minuti di disordine e confusione è ancora Grandison con la tripla a fissare il -7. Dorsey segna la quarta tripla della partita, Markkanen risponde con la stessa moneta ma i finlandesi sono frettolosi e Toliopoulos punisce (+10). I fratelli Antetokounmpo siglano il +13 ma è Jantunen questa volta a realizzare la tripla del nuovo +10. Le percentuali da tre della Grecia sono altissime ed è Mitoglou a realizzare l’ultimo canestro da tre. 69-56 per gli ellenici a 10 minuti dalla fine.

Ultimo quarto che parte con la tripla di Grandison e la risposta di Mitoglu. Valtonen risponde con quattro punti consecutivi per il -10 finlandese ma è ancora una tripla di Toliopolous ad assicurare ai greci il +13 a 6′ dalla fine. La Finlandia non segna più, Giannis Antetokounmpo domina in entrambe le metà campo ed il vantaggio cresce sul +15. La tripla di Dorsey taglia le gambe agli avversari, è +17 a 4’30” dalla fine. Valtonen non si arrende e mette a segno una nuova tripla, ma Papanikolaou risponde. Markkanen guida la disperata rimonta riportando la sua nazione sul -11, poi i finlandesi sfruttano l’antisportivo di Papanikolaou recuperando fino al -7 a 1’28” dal termine. Incredibilmente Nkamhoua mette a segno la tripla del -4 riaprendo i giochi ma la solita penetrazione di Antetokounmpo rimette al sicuro il bronzo (+7). Markkanen è l’ultimo ad arrendersi e realizza una nuova tripla, la Grecia perde la palla e Little segna i liberi del -2. Sloukas fa 1/2 ai liberi, Papanikolaou commette fallo e regala tre liberi a Valtonen, che però ne mette a segno solo due. I liberi di Antetokounmpo mettono la parola fine sulla partita. 92-89 per la Grecia che vince il bronzo.