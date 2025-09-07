Basket, Italia-Slovenia 77-84. Il CT Gianmarco Pozzecco: “Questa è stata la mia ultima partita in Nazionale”

L’Italbasket esce sconfitta negli ottavi di finale contro la Slovenia per 77-84 agli Europei 2025, con gli azzurri che dopo essere scivolati a -16 sono riusciti a rimontare nel finale salvo poi non riuscire a piazzare la zampata decisiva per riaprire la partita di fronte ad un maestoso Luka Doncic autore di 42 punti (22 punti per Simone Fontecchio).

Il CT Gianmarco Pozzecco ha rassegnato le dimissioni al termine del match odierno, come comunicato anche attraverso il sito della FIP: “Questa è stata la mia ultima partita in Nazionale ed è una mia decisione. Voglio ringraziare il Presidente Giovanni Petrucci per avermi dato questo onore. Dal profondo del mio cuore posso dire che questi in Azzurro sono stati gli anni migliori della mia vita. Ringrazio anche Salvatore Trainotti, che con il Presidente ha deciso di darmi questo onore credendo in me ogni giorno. Grazie a tutto lo staff e ai giocatori: li ho amati e rispettati dal primo giorno e continuerò a farlo sempre”.

Insieme a Pozzecco ha parlato anche il Capitano Nicolò Melli. Ecco qui le sue parole rilasciate al sito federale: “Ancora una volta ci dispiace aver concluso così il nostro cammino. Mi dispiace per Gallinari perchè meritava un epilogo migliore. Sono però molto contento e fortunato di aver potuto condividere con lui il parquet e lo spogliatoio. Credo che sia uno dei giocatori italiani più forti di sempre e gli auguro un grande futuro. Ringrazio il CT Pozzecco per aver creato un gruppo molto unito anche fuori dal campo e aver continuato il lavoro iniziato da Meo riportando la gioia di riunirsi il a fine luglio in montagna per perseguire un obiettivo comune. Non è banale. Dispiace non aver potuto mettere la ciliegina sulla torta. Ci siamo andati vicini tre anni fa ma come dice sempre Basile, ci vuole anche fortuna. La Nazionale è in buone mani grazie alle nuove leve che promettono bene. Ci riproveremo”.