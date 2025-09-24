Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025

L’Umana Reyer Venezia supera le qualificazioni dell’Eurolega di basket femminile e accede così alla fase a gironi! Dopo il successo esterno di una settimana fa (71-79) le oro-granata battono anche al Taliercio la Stella Rossa per 70-63 al termine di una sfida combattuta fino al quarto conclusivo quando le vice-campionesse d’Italia hanno alzato l’intensità prendendo il largo verso la vittoria. 17 punti di una scatenata Mariella Santucci e 15 di Stephanie Mavunga, con 11 punti equamente divisi tra Ivana Djokic e Martina Fassina per l’Umana – 21 punti per Mina Djordjevic e 15 di Khaalia Hillsman tra le fila della Stella Rossa.

Uscita perfetta dai blocchi per la Stella Rossa con l’ex Anderson e Mina Djordjevic (0-5), con Mariella Santucci che sblocca la Reyer da due (2-5). L’ala grande balcanica si mette nuovamente in cattedra con cinque punti in fila per il +10 (2-12), con l’Umana che torna a muovere il punteggio solo con Lorela Cubaj (4-15). Martina Fassina prova a suonare la carica sul finire di quarto, con una bomba e due appoggi per tenere Venezia in scia dopo 10’ (13-20).

La seconda frazione si apre nel segno di Stephanie Mavunga che da sola piazza un break di 5-0 per accorciare a -2 (18-20). Martina Fassina pareggia i conti poco dopo (22-22), con Ivana Dojkic che brucia la retina dall’arco per il sorpasso Reyer (26-25). Chery e Sujic riportano davanti la Stella Rossa (26-29), con il sottomano di Francesca Pan e il piazzato di Hillsman che fissano il punteggio sul 30-31 all’intervallo lungo.

Nella ripresa le serbe conservano un piccolo margine di vantaggio sulle padrone di casa (32-37), con le ragazze di Andrea Mazzon che non mollano la presa e rimangono a contatto (37-39). Semi-gancio di Hillsman per il +4 (37-41), con Mariella Santucci che si scatena sparando due triple in fila che fanno esplodere il Taliercio per il vantaggio Reyer (46-45). La Stella Rossa mette nuovamente il naso avanti dalla lunetta (46-48), con Dojkic che emula la compagna dalla lunga distanza per il 49-48 prima che Djordjevic pareggi i conti a cronometro fermo alla terza sirena (49-49).

Nel quarto conclusivo la Reyer prova a piazzare l’allungo decisivo, con Lorela Cubaj a segno da tre per il +6 (54-49). Yvonne Anderson riporta sotto le biancorosse (54-53), ma il duo tricolore Santucci-Pasa ristabilisce il +5 per le oro-granata (58-53). La Stella Rossa non ci sta e mantiene un solo possesso pieno di svantaggio con Hillsman (60-57), con Mariella Santucci che respinge l’assalto avversario dalla distanza (63-57). 2/2 di Hillsman ai liberi (64-59), con la tripla di Lorela Cubaj e il layup di Djordjevic che valgono il 70-63 con cui la Reyer rispetta il fattore campo e vola alla fase a gironi dell’Eurolega di basket femminile 2025-2026!