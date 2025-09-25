Basket femminile, la stagione inizia con la Supercoppa Italiana

La stagione italiana del basket femminile prenderà il via questo fine settimana a Schio, dove al Palaromare si disputerà tra sabato e domenica la Supercoppa Italiana 2025. In campo scenderanno le padrone di casa di Schio, Venezia, Campobasso e San Martino di Lupari, con due semifinali che decideranno le sfidanti per il primo trofeo dell’anno.

Sul parquet veneto vedremo, dunque, le quattro semifinaliste della scorsa stagione, ma con le sfide incrociate rispetto a pochi mesi fa. Si partirà, infatti, alle 17.15 di sabato con la Reyer Venezia che affronterà San Martino di Lupari. Un derby veneto tra la grande delusa della scorsa stagione, sconfitta in finale, e una formazione che è cresciuta durante l’intero anno e che vuole ripartire al meglio quest’anno.

Alle 19.30, invece, le campionesse d’Italia di Schio sfideranno Campobasso, con le padrone di casa favorite alla vigilia, ma le molisane che dopo aver sorpreso tutti l’anno scorso con una grandissima stagione vogliono confermarsi tra i top team della pallacanestro femminile italiana.

Chi uscirà vincente dalle due semifinali si affronterà domenica con palla a due alle 18. Favorite d’obbligo sono Schio e Venezia, che potrebbero ritrovarsi di fronte per l’ennesima volta, dopo che nella scorsa stagione le due formazioni venete si sono giocate sia lo scudetto (vinto da Schio in gara-5), sia la Coppa Italia (successo ancora di Schio) e sia nella scorsa Supercoppa (vinta da Venezia in una gara secca).