Basket femminile 3×3: l’Italia Under 23 chiude la prima giornata dei Mondiali con una vittoria e una sconfitta

Una vittoria ed una sconfitta è il bilancio dell’Italia nella prima giornata dei Mondiali Under 23 di basket femminile 3×3 in corso di svolgimento in Cina a Xiongan. Le azzurre hanno vinto contro Cina Taipei e poi successivamente sono state battute dalla Cina.

La giornata si era aperta con la bella vittoria delle azzurre contro Cina Taipei. L’Italia si è imposta con il netto punteggio di 21-10. Dopo un avvio equilibrato (9-6), il quartetto italiano ha piazzato il parziale decisivo, toccando la doppia cifra di vantaggio. La migliore è stata Carlotta Gilli con 10 punti, mentre Sarah Ashley Seka ha chiuso con 6 punti e Silvia Nativi con 5.

Purtroppo nella seconda partita è arrivata una sconfitta contro le padrone di casa della Cina. Un ko arrivato solamente al supplementare e all’ultimo tiro, quello di Wang, che ha firmato il successo per 14-13 in favore delle asiatiche. Sicuramente una sconfitta con rimpianti per le azzurre, che erano passate in vantaggio in precedenza con la solita Gilli. Nulla è compromesso e l’Italia ha dimostrato di essere una nazionale forte e competitiva. Domani si chiuderà la prima fase con le sfide contro Giappone ed Egitto.