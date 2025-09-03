Basket, Europei: l’Italia contro Cipro sognando il primo posto

L’Italia ha agganciato la Grecia in vetta al Girone C degli Europei di basket 2025 con la vittoria di ieri sera contro la Spagna e ora gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sognano addirittura di chiudere in vetta un girone che sembrava ormai in mano agli ellenici. Per chiudere primi si dovrà archiviare la pratica Cipro domani alle 17.15 e poi attendere il risultato di Spagna-Grecia per capire se l’Italia sarà prima o seconda.

Ovviamente Cipro non può essere uno spauracchio per una squadra che punta alla vetta del girone, con i padroni di casa reduci da quattro sconfitte, con il peggior attacco del torneo e la seconda peggior differenza punti. Ma non va comunque sottovalutato e anche se Pozzecco potrà risparmiare in parte le sue punte di diamante, non dovrà calare l’attenzione per tutti i 40 minuti di gioco, aspettando notizie su Niang.

L’Italia deve vincere e deve convincere, per arrivare agli ottavi di finale sulle ali dell’entusiasmo e senza dubbi o paure per una sfida che sicuramente sarà più sfidante di quella di domani pomeriggio. Tra i ciprioti da tenere d’occhio Darral Willis Jr. e Konstantinos Simitzis, unici con una media in doppia cifra di punti segnati e Filippos Tigkas in regia. Ma nulla più.

Come detto, in caso di vittoria l’Italia sarà sicuramente almeno seconda nel girone, ma una sconfitta della Grecia contro la Spagna vorrebbe dire primo posto e un ottavo di finale sulla carta meno complesso (contro Slovenia o Israele) e, soprattutto, evitare Serbia o Germania in un ipotetico quarto di finale.