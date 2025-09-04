Basket, la Slovenia batte Israele agli Europei: 37 punti per Doncic

Si stato disputando l’ultima giornata della fase a gironi di Eurobasket 2025 per quel che riguarda anche i gruppo C e D, e a Limassol, a Cipro, e a Katowice, in Polonia, si stanno decidendo gli ultimi qualificati e gli accoppiamenti per la seconda metà del tabellone degli ottavi di finale. E quasi in contemporanea con Italia-Cipro per il gruppo D si è giocata Israele-Slovenia, match decisivo per gli accoppiamenti degli ottavi. Ecco come è andata.

ISRAELE – SLOVENIA 96-106 (Gruppo D, Katowice – Polonia)

Avvio del match che vede la Slovenia partire meglio, ma poi reagisce Israele e sei punti consecutivi di Avdija portano gli israeliani sul +4. Ma non si spezza l’equilibrio e a piccole folate le due squadre si alternano in vantaggio. La Slovenia si appoggia a Doncic per un allungo, ma risponde il solito Avdija e si va al primo stop sul 26-22 per la Slovenia. Continua a guidare la squadra slovena, ma non scappa, con Israele che resta in scia. È il solito Doncic che con una tripla dà il massimo vantaggio alla Slovenia sul +8 quasi a metà secondo quarto. Due liberi sempre della stella Nba valgono la doppia cifra di vantaggio, mentre il primo tempo evidenzia come le due squadre siano molto legate alle qualità individuali di Avdija e Doncic, autori di quasi il 50% dei punti sul parquet. Continua ad allungare la Slovenia nel finale e si va al riposo sul 56-43.

Il secondo tempo inizia con la Slovenia che gestisce il vantaggio accumulato nel primo tempo, ma senza trovare gli spazi per allungare ancora di più, con Israele che un paio di volte riesce a tornare in singola cifra di vantaggio, ma poi gli sloveni riallungano e vanno all’ultimo stop avanti 79-65. Non ci sta Israele, però, a cedere e sempre guidato da Avijda e Sorkin prova a ricucire il gap. Ma quando gli israeliani tornano a -5 e potrebbero riaprire i giochi, ecco che Doncic e Prepelic riallungano riportando la Slovenia in doppia cifra. Momento di elastico per il match e Israele che torna sotto, ma ancora Doncic rilancia la fuga. Poi Radovic e Omic rischiano di uccidere la partita con la Slovenia che scappa sul +13 a 4’ dalla fine. Non può rispondere questa volta Israele contro un Doncic in stato di grazia (per lui 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) e la Slovenia vince 106-96. Con questo risultato se l’Italia chiuderà prima (vittoria della Spagna stasera con la Grecia) sfiderà Israele, in caso di vittoria greca gli azzurri avranno la Slovenia di Doncic agli ottavi di finale.

TOP SCORER

ISRAELE – Avdija 34, Sorkin 14, Madar 10

SLOVENIA – Doncic 37, Nikolic 16, Radovic 14