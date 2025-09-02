Basket, Europei: la Serbia perde pezzi, allarme anche per Germania e Lituania

Entra nel momento più caldo l’Eurobasket 2025 e ogni sfida diventa decisiva per la corsa agli ottavi di finale e per chiudere al miglior posto possibile in vista della seconda fase del torneo. E a tenere banco sono anche gli infortuni, che possono rimescolare le carte quando si parla di favoriti per il titolo.

E a pagare, al momento, lo scotto peggiore è proprio la squadra che più di tutte è favorita per la vittoria finale. La Serbia ha un roster lungo e di assoluta qualità, ma negli ultimi giorni ha subito due infortuni che rischiano di azzopparla in vista dei playoff. Il colpo più duro è stato Bogdan Bogdanovic, una delle stelle della squadra, uscito per un infortunio muscolare alla coscia contro il Portogallo e i cui Europei sono finiti.

Rischia di aver chiuso la sua avventura anche Vasilije Micic, colpito duro al costato e che potrebbe saltare il resto di Eurobasket. Anche se non molto usato sin qui, il giocatore resta uno dei terminali più letali della Serbia e ora la coperta rischia di accorciarsi molto per la squadra. Perde pezzi anche la Germania, altra favorita per il titolo, che dovrà fare a meno dell’ex Olimpia Milano Johannes Voigtmann, infortunatosi al ginocchio e che dovrà venir operato.

Non sorride neanche una delle outsider di lusso del torneo, cioè la Lituania. La squadra dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti (17,3 punti e 8,5 assist di media sin qui), quel Rokas Jokubaitis che è uscito anche lui per un problema al ginocchio. Quattro ko che potrebbero essere decisivi nella corsa al titolo e quattro infortuni che hanno fatto dire a Luca Banchi, ct della Lettonia, che forse si dovrebbe ampliare il roster delle squadre agli Europei, permettendo alle nazionali di portare 15 giocatori rispetto agli attuali 12.