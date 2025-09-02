Basket, la Bosnia sorprende una supponente Grecia agli Europei: Italia interessata. Israele batte il Belgio

Si conclude oggi il quarto turno della fase a gironi di Eurobasket 2025 e a Limassol, a Cipro, e a Katowice, in Polonia, sono iniziate lei partite per i gironi C e D. Le prime due sfide di giornata hanno visto scendere in campo in contemporanea Grecia-Bosnia e Belgio-Israele.

GRECIA – BOSNIA 77-80 (Gruppo C, Limassol – Cipro)

Si è partiti con Grecia-Bosnia, con gli ellenici che fin da subito sembrano confermare i pronostici della vigilia che li vedevano favoriti. Anche senza Giannis, tenuto a riposo, sono Papanikolau e Dorsey a dare il primo strappo e primo quarto che si chiude sul 25-19. Ma la Bosnia non ci sta e a inizio secondo quarto piazza un parziale che vale il sorpasso. Guidati da Roberson e Atic volano i bosniaci, i greci vanno in tilt, e le squadre vanno al riposo con la Bosnia avanti 44-38.

Troppo supponente la Grecia, che era convinta di vincere facile, e con un parziale monstre la Bosnia scappa via a inizio ripresa, andando in doppia cifra di vantaggio. Prova a reagire la Grecia, che nel finale del quarto ricuce in parte il divario, ma la Bosnia riallunga e va all’ultimo stop avanti 61-52. Bosnia che non rallenta, allunga ancora, con la Grecia che non ci capisce più nulla. Il finale è tutto nervi, con gli ellenici che in qualche modo la riaprono. Ma non basta e Nurkic guida i suoi alla vittoria per 80-77. Un risultato clamoroso che ora riapre tutti i giochi nel girone dell’Italia, con la sfida degli azzurri contro la Spagna oggi ancora più importante perché ora ogni posizione finale (esclusa l’ultima) è possibile per tutti.

TOP SCORER

GRECIA – Dorsey 19, Sloukas 13, Papanikolau 11

BOSNIA – Roberson 18, Nurkic 18, Atic 15

BELGIO – ISRAELE 89-92 (Gruppo D, Katowice – Polonia)

A seguire in campo sono scese Belgio e Israele. Dopo la vittoria sulla Francia non vuole fermarsi la squadra israeliana e subito prova a scappare via con i punti di Sorkin, già in doppia cifra nel primo quarto, che si chiude sul 23-15. Non rallenta Israele nel secondo quarto, con Avdija sugli scudi, e israeliani che vanno al riposo avanti 51-35.

Non cambia lo spartito nella ripresa, con Israele che controlla senza problemi il vantaggio acquisito nei primi 20 minuti e va all’ultimo stop avanti 74-51. Prova una reazione il Belgio, ma Israele alla fine riesce in qualche modo a controllare il match per imporsi 92-89 e volare a 3 vinte e 1 persa, con la qualificazione ai playoff certi e la Polonia nel mirino.

TOP SCORER

BELGIO – Lecomte 15, Vanwijn e Schwartz 14

ISRAELE – Avdija 22, Sorkin 18, Ginat 13