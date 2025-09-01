Basket, Europei: il Montenegro resta in corsa, la Turchia demolisce l’Estonia

È iniziata la seconda settimana di Eurobasket 2025 e a Tampere, in Finlandia, e a Riga, in Lettonia, quarto turno di partite per i gironi A e B. Le prime due sfide di giornata hanno visto lo scontro spareggio tra la Svezia e il Montenegro da un lato e lo scontro importante in chiave ottavi di finale tra Estonia e Turchia. Ecco come è andata.

SVEZIA-MONTENEGRO 81-87 (Gruppo B, Tampere – Finlandia)

Si è partiti con Svezia-Montenegro, con gli svedesi che vincendo conquistavano quasi matematicamente l’accesso ai quarti, mentre per i montenegrini l’unico risultato possibile era vincere per restare in corsa. Ed è il Montenegro a far la partita nel primo tempo, pur non riuscendo mai a scappare via e chiudendo i primi 20 minuti avanti 40-34.

Nel terzo quarto, però, sale in cattedra la Svezia, che con un parziale di 31-24 ribalta il discorso ed entra negli ultimi 10 minuti in vantaggio. Ma Vucevic e compagni hanno più fame, più rabbia e con un ottimo ultimo quarto si impongono per 87-81 e restano in corsa per un posto agli ottavi di finale.

TOP SCORER

SVEZIA – Larsson 28, Birgander e Njie 11

MONTENEGRO – Vucevic 23, Drobnjak 15, Allman, Mihailovic, Hadzibegovic e Simonovic 10

ESTONIA-TURCHIA 64-84 (Gruppo A, Riga – Lettonia)

A seguire in campo sono scese Estonia e Turchia. E la Turchia si conferma una delle possibili grandi sorprese del torneo, dominando fin dal primo quarto il match e arrivando, così, a giocarsi nell’ultimo turno la leadership del girone contro la Serbia. Per l’Estonia, invece, un ko pesante e ora tutto si deciderà nel match finale contro il Portogallo.

La partita ha poco da dire, con Sengun e compagni che nel primo quarto vanno subito in doppia cifra di vantaggio (25-13) e continuano a spingere anche prima dell’intervallo, dove vanno in vantaggio per 46-27. Match, dunque, in ghiacciaia e ripresa che serve più per le statistiche e permette a Ergin Ataman di gestire i suoi giocatori in vista – appunto – della supersfida contro la Serbia.

TOP SCORER

ESTONIA – Kullamae 16, Hermet 12, Tass 9

TURCHIA – Sengun 21, Osmani 14, Bona 12