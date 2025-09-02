Basket, Europei: Francia e Slovenia obbligate a vincere. Italia-Spagna big match di giornata

Settima giornata dell’Eurobasket 2025 e oggi si scende in campo a Limassol, a Cipro, e a Katowice, in Polonia, per il quarto turno dei gruppi C e D. E se la sfida più attesa è sicuramente Italia-Spagna, gli occhi sono puntati soprattutto sulle sfide del gruppo D, dove Francia e Slovenia sono obbligate a vincere dopo i passi falsi avuti sin qui.

Nel gruppo C si parte con la partita tra Grecia e Bosnia ed Erzegovina, dove gli ellenici non dovrebbero avere problemi a continuare il percorso netto, mentre per i bosniaci una vittoria a sorpresa sarebbe un passo avanti decisivo per strappare il quarto posto nel girone. Quarto posto che ha nel mirino anche la Georgia, che non dovrebbe aver problemi ad avere la meglio dei padroni di casa di Cipro, fanalino di coda del girone.

Il gruppo C si chiude in serata con Italia-Spagna, con le due formazioni appaiate a 2 vittorie sin qui e, dunque, chi vince ipoteca il secondo posto alle spalle della Grecia. Ma più importante (visti i possibili incroci agli ottavi con un gruppo D nel caos) è il valore intrinseco di una vittoria contro una storica avversaria per guadagnare consapevolezza e certezze. Nel gruppo D, invece, si parte con Belgio-Israele, partita che vede gli israeliani poter conquistare matematicamente i playoff, mentre per i belgi è quasi una sfida da dentro o fuori.

Come detto, però, sono le ultime due partite del girone le più interessanti. A partire da Polonia-Francia, con i padroni di casa a sorpresa favoriti viste le tre vittorie sin qui ottenute, mentre la Francia è obbligata a vincere dopo il passo falso con Israele per non rischiare addirittura gli ottavi di finale. Infine, la Slovenia affronta l’Islanda in un match che sulla carta non deve spaventare Doncic e compagni, che però con 2 ko già all’attivo non possono permettersi altri passi falsi per non rischiare di venir eliminati subito.