Basket, Europei 2025: Grecia batte ed elimina Spagna, sarà Italia-Slovenia agli ottavi

Nella notte in cui Giannis Antetokounmpo è il secondo a sfiorare la tripla doppia dopo Luka Doncic (25 punti, 14 rimbalzi e 9 assist), la Grecia riesce a vincere il confronto più atteso e incerto della giornata, quello contro la Spagna. Gli uomini di Sergio Scariolo sono eliminati: oltre all’Italia, che passa da seconda e affronterà agli ottavi la Slovenia, vanno avanti Bosnia-Erzegovina e Georgia. Nell’altro confronto a Katowice vittoria che a poco serve del Belgio sulla Polonia.

SPAGNA-GRECIA 86-90

I primi minuti somigliano più a uno show del tiro, nel senso che le difese non ci sono, Dorsey sì, l’intera Spagna pure e in 5′ si è già sul 14-19. L’accelerazione vera dei greci arriva però subito dopo, con Dorsey che diventa inafferrabile più ancora di Giannis Antetokounmpo: 20-31 dopo un quarto. I fratelli Antetokounmpo provano a banchettare, Aldama risponde colpo su colpo e ricuce il break in compagnia di Lopez-Arostegui (33-38). Giannis comincia a martellare, e lo fa in grande stile per riportare gli ellenici fino al 35-50 dell’intervallo (che è siglato da Mitoglou).

La Spagna rientra bene, Pradilla e Yusta più di Aldama sono sostanziosi nel 9-0 del 44-50 in due minuti e mezzo prima del riemergere di Giannis, cui però rispondono sempre Yusta e de Larrea. Adesso la Spagna resta vicina, e anche un’altra sfuriata del Greek Freak non fa tremare gli spagnoli, che anzi trovano nel promettente Saint-Supery un’arma in più per il -3 a 10′ dalla fine (63-66).

La partita si fa bestiale: Sloukas colpisce da tre, gli Hernangomez rispondono, Saint-Supery pareggia a 71, Willy Hernangomez mette il 73-72 prima della risposta da tre di Papanikolaou. Comincia una serie di sorpassi e controsorpassi che sembra finire con le realizzazioni di Sloukas e Kalaitzakis a 5′ dalla fine. Pradilla piazza la tripla frontale, Aldama il 2/2: 82-81. Giannis fa 1/2, poi risponde a Saint-Supery e fa l’84-86 a 2′ dalla fine (anche se i falli da lui commessi e non visti iniziano ad aumentare). Sloukas, a un minuto dalla fine, mette il +4, la Spagna sbaglia tanti tiri da tre, ma da rubata Juancho Hernangomez arraffa tre liberi, li sbaglia tutti, Aldama prende il rimbalzo e gudagna altri liberi a -9″4, ma fa 1/2. Sloukas i suoi tiri non li sbaglia, ma fa un errore incredibile per la sua esperienza: fallo su Lopez-Arostegui sulla tripla a 1″5 dalla fine, gli iberici hanno una tenue speranza, spenta subito dal primo errore in lunetta. Finisce 86-90, Spagna fuori con 21/37 ai liberi, Grecia avanti da prima.

TOP SCORER

SPAGNA – Pradilla 14, Saint-Supery 13, Aldama e Lopez-Arostegui 12

GRECIA – G. Antetokounmpo 25, Dorsey 22, Sloukas 12

POLONIA-BELGIO 69-70

Bella partenza del duo Balcerowski-Sokolowski da una parte e di Lecomte dall’altra, anche se in una partita nella quale non c’è più nulla in gioco (polacchi già secondi, belgi già eliminati) cose strane possono accadere. E accadono: Lecomte da solo regge anche la sfuriata di Olejniczak e dopo un quarto è 17-16. L’attacco belga trova diversi protagonisti, da van den Eynde a Ledegen fino a Tumba e c’è l’allungo fino al +7 (24-31). I big polacchi, Ponitka compreso, provano a scuotersi, ma entra in scena anche Bako e all’intervallo è 33-39.

Lecomte sigla il +11 Belgio al ritorno in campo, e l’allungo arriva fino al 35-49 di Vanwijn, ma a quel punto arriva il risveglio polacco. Lo comincia Olejniczak, ma è soprattutto Ponitka che spinge i padroni di casa, poi c’è un brutto fallo di Tumba su Sokolowski, quattro liberi sono regalati, Ponitka prosegue ed è 50-51. L’equilibrio resta fino a 10′ dal termine (58-58), e continua decisamente a lungo, anche perché per le due squadre segnare diventa poco più di un optional. Il finale si fa rovente con continui sorpassi e controsorpassi fino agli ultimi due minuti, con Loyd che segna il 69-68 a 1’55” dal termine e Lecomte che, dopo vari errori e a 3″ dal termine, piazza il tiro della vittoria. Anche se deve aspettare per gioire, perché Laczynski non realizza l’ultima conclusione.

TOP SCORER

POLONIA – Ponitka 16, Olejniczak e Sokolowski 12

BELGIO – Lecomte 19, Vanwijn 10, van Vliet 9