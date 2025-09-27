Basket, Brescia batte Trento ed è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025

È la Germani Brescia la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025. Al Forum di Milano, la Leonessa, vice-campione d’Italia, è riuscita nel penultimo atto a superare l’Aquila Dolomiti Trento con il punteggio di 75-88. Match molto equilibrato deciso da un Jason Burnell da 21 punti, assistito da un Maurice Ndour con 6 rimbalzi e 17 punti. I lombardi attendono ora la vincente di Virtus Bologna-Olimpia Milano per giocarsi il primo trofeo della stagione.

Brescia parte forte con un parziale di 7-0 consolidato dalla tripla di Della Valle. Trento si iscrive alla partita con la tripla di Battle, trova il ritmo giusto e con i 5 punti consecutivi di Bayehe si porta sul -2. I trentini poi trovano anche il sorpasso con Jogela dall’arco e Bayehe allunga fino al +3. Bilan appoggia il canestro della parità (16-16) ma è ancora Jogela a regalare la tripla del vantaggio all’Aquila Basket. Trento nel finale di frazione apre un parziale di 7-2 e chiude 26-20 i primi 10′, con un Bayehe ispiratissimo (già 10 punti).

Seconda frazione che parte con l’appoggio di Mobio e la tripla dell’eterno Forray che vale il +7. Il canestro di Mawugbe vale il massimo vantaggio trentino, che si amplia subito con la tripla di Stewart. Brescia non segna più ed una nuova tripla di Battle sigla il +15. Bilan e Burnell rimettono in corsa i bresciani (-9) e Ndour firma il momentaneo -7. Nel finale Trento risponde con Cheickh Niang in transizione. 45-32 per i trentini a fine primo tempo.

Ndour firma il -9 ad inizio ripresa ma Trento risponde subito con Steward (+11). Ivanovic scuote Brescia ritrovando una tripla che, accompagnata dai due piazzati di Ndour, vale il -4. Trento torna a segnare dopo 2′ di digiuno con la tripla di Bayehe ma Burnell ed il blitz di Ivanovic firmano il -3. Brescia completa la rimonta e pareggia con la tripla di Cournooh (54-54). I liberi di Ndour portano avanti la Germani che con il gancio di Burnell va sul +4. Trento risponde con la tripla di Jones (-1) ma i liberi di Cournooh chiudono il quarto. 62-59 per Bresci a 10′ dal termine.

Ultimo quarto che parte con i due punti di Cournooh e la tripla di Della Valle (+7). A Massinburg risponde Steward ma i trentini sprecano da tre. Burnell si costruisce il piazzato e Della Valle dall’angolo firma il +10 a 4′ dal termine. Cheickh Niang trova 4 punti incredibili che riportano Trento a -6 ma i liberi di Ivanovic riportano i lombardi sul +8. Il vantaggio torna in doppia cifra con Ndour ma è sempre Steward a guidare le speranze trentine a meno di due minuti dal termine. Burnell vola con il terzo tempo, Ndour domina a rimbalzo e la tripla di Rivers mette il punto esclamativo sulla vittoria di Brescia. Parziale finale di 75-88 ed finale di Supercoppa italiana per la Germani.