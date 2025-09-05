Basket 3×3, Italia sconfitta dalla Serbia agli Europei

Secondo appuntamento di giornata per l’Italia 3×3 maschile a Copenhaghen (Danimarca) per la Coppa Europa e dopo l’esordio vincente contro la Svizzera (23-20 il punteggio dopo un supplementare) gli azzurri concludevano la fase a gironi contro la fortissima Serbia.

Con il programma scombussolato dalla pioggia che ha ritardato le partite di 5 ore e mezzo, l’Italia affronta la difficile sfida con i numeri 1 del seeding mondiale e l’avvio è subito in salita, con Stojacic che segna i primi punti della partita. Fatica ad avere la palla l’Italia e dopo un minuto di gioco la Serbia è avanti 3-0.

A sbloccare l’Italia è un canestro da due punti di Amedeo Della Valle, con gli azzurri che lo cercano a ogni possesso. Un canestro da oltre l’arco di Gaspardo vale il pareggio dopo 2’30” di gioco, ma riprende a spingere la Serbia e nuovo +4 dei nostri avversari dopo 3’ di gioco.

Due liberi per ADV tengono gli azzurri in scia, anche se la Serbia gestisce il vantaggio conquistato in avvio. Azzurri fallosi e vanno in bonus con oltre 5’ da giocare, anche se è il solito Della Valle a tenere l’Italia viva. Botta e risposta da oltre l’arco e Serbia che scavalla metà partita avanti 14-10.

Piano piano la Serbia allunga, andando sul 17-12 a 3’30” dalla sirena. Un fallo di Gaspardo permette ai serbi di scappare via e arrivare al match point. Prova a riaprirla Masciarelli da oltre l’arco e azzurri che tornano a -4. Ma un nuovo fallo, molto dubbio, di Gaspardo chiude il match con Nerandzić che segna i liberi per il 21-15.

ITALIA-SERBIA 15-21

ITALIA – Masciarelli 2, Della Valle 6, Gaspardo 4, Fumagalli 3

SERBIA – Barać 3, Brankovic 5, Nerandzić 6, Stojacic 7