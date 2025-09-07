Basket 3×3, l’Italia sorprende l’Olanda nei quarti di finale agli Europei

L’Italbasket 3×3 compie l’impresa e batte l’Olanda nei quarti di finale contro l’Olanda agli Europei 2025 in svolgimento a Copenhagen (Danimarca) per 17-21! . Dopo un successo ed una vittoria nel girone A i ragazzi del CT Claudio Negri contengono l’energia degli ‘Oranges‘ composti in parte dal gruppo oro olimpico a Parigi 2024 e staccano il pass per la semifinale.

Partita subito punto a punto, con gli azzurri che trovano un piccolo vantaggio e mettono pressione agli olandesi (3-6). I nostri avversari cercano di rimanere in scia, ma l’Italia conserva un margine minimo dopo oltre 6’ di gioco (13-16). Della Valle e compagni mantengono i nervi saldi nei minuti finali e respingono gli ultimi assalti olandesi per il 17-21 con cui sorprendono l’Olanda e volano in semifinale dove affronteranno la Lituania che nel primo pomeriggio si è sbarazzata della Francia.