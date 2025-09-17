Basket 3×3: Italia, una vittoria e una sconfitta all’esordio ai Mondiali Under 23

Hanno preso il via a Xiong’an, in Cina, i Mondiali Under 23 di basket 3×3 e l’Italia maschile ha affrontato all’esordio la forte Mongolia, accreditata del terzo seeding del torneo (l’Italia è sesta), e il Venezuela, sulla carta invece Cenerentola della pool C. Due sfide già importanti in ottica playoff.

Lotta e sogna l’Italia contro la Mongolia in un match molto equilibrato e che vede gli azzurri andare avanti anche sull’8-5 con i punti di Lorenzo Piccin. Ma la Mongolia non concede nulla, rientra subito in gioco, anche se è sempre Piccin a rilanciare l’Italia. Fino a 3’ dalla sirena, quando gli avversari degli azzurri alzano un muro difensivo, cambiano marcia e piazzano un parziale di 9-2 che ribalta tutto e Mongolia che si impone 20-16.

Serviva una vittoria convincente per il morale e per restare in corsa per i quarti di finale contro il Venezuela e gli azzurri partono subito forte con un primo parziale di 9-2 nei primi tre minuti di gioco. Provano a reagire i sudamericani, ma tra bonus falli raggiunto ed errori banali non hanno le forze di rientrare, con sempre un ottimo Piccin a rimbalzo e l’Italia chiude vincendo 21-7 in poco più di 6 minuti.

Gli azzurri, dopo i risultati di oggi, torneranno in campo dopodomani contro Algeria e Argentina. Entrambe le squadre seguono l’Italia nel seeding, ma a sorpresa gli argentini oggi hanno battuto la Mongolia, e per gli azzurri saranno due impegni decisivi per conquistare uno dei primi due posti nel girone che significherebbero accesso ai quarti di finale iridati. Sarà dura, perché la classifica è corta e probabilmente sarà la classifica avulsa a decidere le sorti del girone.