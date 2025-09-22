Baseball: l’Italia stacca il pass per gli ottavi agli Europei. Poche sorprese nel day-3

Va in archivio la terza giornata di competizioni ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna che oggi ha visto concludersi la prima fase dedicata al Round Robin. Da mercoledì 24 settembre cominceranno invece gli ottavi di finale in quel di Rotterdam, città che ha ospitato i primi due raggruppamenti (mentre gli altri due sono andati in scena a Novara ed Antewerp).

La notizia più importante la conosciamo: malgrado un inizio un po’ stentato, la Nazionale italiana ha battuto per 4-9 la Grecia, piazzandosi così in testa al raggruppamento C. Molto bene anche la Svizzera, squadra che ha battuto la Lituania per 5-13 piazzandosi così al secondo posto dietro gli azzurri.

Nel gruppo A tutto facile per la Repubblica Ceca, formazione capace di battere per 0-10 la Svezia; vittoria inoltre anche per la Spagna che, in un match molto tirato, ha avuto la meglio sulla Germania per 2-4. Nel girone B ampio successo della temibile Olanda, la quale ha silurato 1-9 Israele; sorride inoltre anche la Gran Bretagna, formazione che si è imposta 4-9 sulla Francia.

Da segnalare infine quanto successo nel Girone D, contrassegnato dal trionfo della Croazia sul Belgio (3-6) oltre che dell’Austria, squadra che stracciato l’Ungheria per 26-2. Di seguito tutte le classifiche.

EUROPEI BASEBALL 2025: TUTTE LE CLASSIFICHE DEL ROUND ROBIN

Group A – Rotterdam # Team W L T PCT GB 1 CZE

Czechia 2 1 0 .667 0 1 ESP

Spain 2 1 0 .667 0 1 GER

Germany 2 1 0 .667 0 4 SWE

Sweden 0 3 0 .000 2

Group B – Rotterdam # Team W L T PCT GB 1 NED

Netherlands 3 0 0 1.000 0 2 GBR

Great Britain 2 1 0 .667 1 3 ISR

Israel 1 2 0 .333 2 4 FRA

France 0 3 0 .000 3

Group C – Milan # Team W L T PCT GB 1 ITA

Italy 3 0 0 1.000 0 2 SUI

Switzerland 2 1 0 .667 1 3 GRE

Greece 1 2 0 .333 2 4 LTU

Lithuania 0 3 0 .000 3