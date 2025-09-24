Baseball, l’Italia rimonta la Francia col fiatone e avanza ai quarti degli Europei

Prima una grande fatica, poi la rimonta, quindi la gioia. Seppur con il fiatone, la Nazionale italiana di baseball ha sconfitto per 6-2 la Francia in occasione degli ottavi di finale validi per i Campionati Europei 2025, rassegna in fase di svolgimento a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Prestazione non semplice per gli uomini di Francisco Cervelli, sbloccatisi solo dopo la prima metà della disputa e poi bravi a dilagare, come testimonia anche il conto delle valide: 13 contro 4.

Difficilissimo però l’inizio per gli azzurri, che rimangono con l’attacco a secco per cinque, interminabili, inning, e con i transalpini che marcano due punti con centellinata pazienza: il primo arriva nella ripresa inaugurale con il grounder di Pula che consente a Brown di marcare il primo sigillo, mentre il secondo nella quinta per merito di una doppia di Martinez, il quale a causa anche della mancata ricezione fulminea di Guevara firma il 2-0.

Ma l’Italia non ci sta e, al sesto inning, riporta il match in parità. La volata di sacrificio di Guevara permette ai nostri ragazzi di accorciare le distanze, preludio del singolo di Gonzalez che manda Lasarcina a casa base, portando così il parziale sul 2-2. L’inerzia della partita cambia. I bleu rimangono con gli attacchi fermi al settimo round, e la formazione tricolore ne approfitta con un singolo di Martini, mettendo per la prima volta il muso davanti.

Il copione si ripete anche all’ottava ripresa, con francesi ancora a bocca asciutta e gli azzurri che invece scappano sul 4-2 con un altro sacrificio, stavolta di Gomez. Poi, all’ultimo atto, arrivano addirittura altri due punti, scaturiti da un singolo di Gonzalez che lancia un velocissimo Mineo e, dulcis in fundo, da un altro di Paolini.

La Francia, spalle al muro, è costretta ad un big inning per risistemare le cose. Ma il miracolo non arriva. Passiamo noi. Domani, alle 15:00, la sfida con la Germania. In palio c’è la semifinale.