Baseball, l’Italia liquida anche la Lituania. Seconda vittoria agli Europei

Tutto facile per gli azzurri. La Nazionale italiana di baseball ha incasellato il secondo successo consecutivo agli Europei 2025, le cui partite del cosiddetto raggruppamento C si stanno svolgendo proprio nel nostro Paese, a Novara. La formazione tricolore infatti dopo il largo successo contro la Svizzera ha liquidato per 16-0 anche la Lettonia, gestendo il match senza particolari patemi.

Buona prova degli uomini di Francisco Cervelli che, dopo un primo inning di assestamento, hanno sbloccato il tabellino nella seconda ripresa, mettendo a referto tre punti scaturiti da un fuoricampo di Guevara Ducato. Poi, nel turno successivo, è arrivata la replica, stavolta arrivata grazie a Fabrizio Miguel Eduardo, preludio del files out di Carrera che vale il poker.

I lituani incassano il colpo e, in qualche modo, riescono a bloccare temporaneamente l’attacco azzurro. Ma i nostri ragazzi trovano un nuovo guizzo nel quinto inning, marcando il 10-0 con un doppio di Agretti e con un singolo di Mineo. Poi, al sesto, il colpo di grazia provocato da un singolo a destra di Mineo, e poi da due singoli a sinistra di Lasarcina e Fabrizio Miguel Edoardo. Finisce 16-0. Domani testa alla Grecia.