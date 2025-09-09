Baseball: l’Italia chiude il girone battendo il Sudafrica ai Mondiali Under 18

L’Italia non aveva già più speranze di andare al Super Round, anche perché il girone A si è rivelato di enorme competitività per la nostra squadra, ma alla fine dei conti un successo gli azzurri ai Mondiali Under 18 se lo regalano. Lo conquistano, pur coi brividi, contro il Sudafrica per 5-4. Ora il Placement Round per i piazzamenti e per provare a chiudere nella top ten.

Si comincia con l’Italia che si rende subito pericolosa mettendo corridori in posizione punto: di Silva l’1-0 con un singolo, poi un errore difensivo sudafricano fa entrare due punti agli azzurri ed è 3-0.

Il Sudafrica ci mette un po’ per riprendersi, ma lo fa nel terzo inning con una volata di sacrificio di Pinto che permette a Osman di accorciare sul 3-1. Nella parte bassa della stessa ripresa, con prima e seconda base piene e senza out, Garavaglia decide per il bunt: è una buona scelta, per lui c’è il singolo, per Di Persia la corsa a casa su errore difensivo sudafricano. La successiva volata di sacrificio di Magalotti consente a Silva di siglare il 5-1.

Di qui, però, le cose iniziano a complicarsi: punto dopo punto, il Sudafrica ne piazza uno per inning e si riavvicina. Nel quarto c’è un singolo di Henning sulla terza base che fa correre via Botha, nel quinto Pinto infila il sacrificio buono per Du Plessis, nel sesto a Osman è concessa una base su ball su cui Wallendorf prima ruba la terza base e poi, su errore difensivo, segna il 5-4. Nell’ultimo inning entra Magalotti per Larice al lancio (Brunelli il partente), Hassiem arriva fino in terza con un’altra base rubata, ma lo strikeout di McKenzie chiude tutto.