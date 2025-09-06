Baseball
Baseball, l’Italia cede il passo a Cuba nel secondo incontro dei Mondiali U18
Arriva una sconfitta per gli azzurrini del baseball, al momento impegnati ai Campionati Mondiali 2025 U18, rassegna in fase di svolgimento in Giappone.
Partita difficile quella degli azzurrini che, nei primi cinque inning, hanno subito costantemente punti dagli avversari, realizzando complessivamente tre valide. Nella prima ripresa i cubani scappano subito sul 2-0, per poi aumentare di un’unità nel secondo e nel terzo.
Sul parziale di 4-0, gli avversari hanno dato la spallata definitiva al match al quarto, mettendo al referto altri tre sigilli, per poi completare l’opera nel quinto round, con l’8-0 finale, Bloccati gli attacchi invece negli ultimi due inning. Domani, domenica 7 settembre, l’Italia affronterà il Porto Rico per la terza disputa di questa prima fase.