Baseball: Italia orgogliosa, ma sconfitta dal Giappone all’esordio dei Mondiali Under 18

Prima partita, parecchio orgoglio, ma prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali Under 18 di baseball che sono di scena in Giappone. Ed è proprio contro i padroni di casa che la squadra azzurra debutta e perde per 1-4 in quel di Okinawa, ma la performance tricolore soprattutto in difesa resta da rimarcare, dato che si resta in partita praticamente fino alla fine.

Nel primo inning ci salviamo da Okabe in terza e Fujimori in seconda base, ma mentre Morishita non concede praticamente niente sul monte in questa fase, a soffrire è Arismendi, che concede altre due basi su ball e una valida nella terza ripresa prima di cedere il posto a Brunelli. Questi, però, non può evitare che, a basi piene, un terzo walk di Okumura dia il punto al Giappone. L’Italia, comunque, riesce a gestire una situazione pericolosissima e a uscire senza altri danni dall’inning.

Il primo singolo azzurro è di Garavaglia nella quinta ripresa (ma cade subito dopo in un doppio gioco), ma la difesa continua a reggere decisamente bene e soprattutto Brunelli riesce a concedere molto poco dal monte. Improvvisamente, però, con due singoli l’Italia riesce a portare De Cristan in terza base. Ed è lui a realizzare l’1-1 su errore difensivo nipponico, che comporta l’uscita di Morishita e l’ingresso di Hayase.

L’Italia, nella parte bassa dello stesso sesto inning, non riesce però a tenere a freno l’attacco giapponese. Entrato sotto pressione, Larice deve lasciar entrare tre punti, che nascono da un mix di situazioni difensive non proprio irreprensibili e che portano la firma di Yokohama, Sakamoto e Okabe. L’1-4 è anche il risultato definitivo. Domani sfida a Cuba, che ha dato un perentorio 10-0 alla squadra più debole del girone, il Sudafrica.