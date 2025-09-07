Baseball
Baseball: Italia ancora a secco ai Mondiali Under 18. Porto Rico batte gli azzurri
Terza sconfitta per l’Italia ai Mondiali Under 18 in Giappone. A Okinawa la squadra azzurra deve cedere per 2-6 a Porto Rico, non riuscendo dunque a sbloccarsi in un raggruppamento che, comunque, appariva proibitivo fin dall’inizio in termini di possibilità di arrivare a giocare il Super Round valevole per tentare un assalto alle medaglie.
Il team portoricano comincia a infilare la sua seconda vittoria fin dall’inizio, con un errore difensivo italiano che, nel primo inning, porta Hernandez e Pacheco a firmare lo 0-2. Il terzo punto si ha per effetto di un lancio pazzo di Muscio (che finisce il suo match con la ripresa iniziale), la quale basta a Cruz Torres.
L’Italia tiene in difesa per un paio di inning, poi, nel quarto, anche Tontini finisce per compiere un paio di lanci pazzi fatali perché mandano Enrico e Javeth Carrion a mettere a segno due dei tre punti; quello di mezzo lo porta a casa Pacheco su doppio di Javeth Carrion.
Per gli azzurri una reazione di buon livello comunque c’è, ed è De Cristan che trova la realizzazione su errore in difesa da parte di Porto Rico nel quinto inning. Sullo slancio c’è anche la volata di sacrificio di Silva che consente a Pavarani di firmare il 2-6. Anche nel sesto inning gli azzurri hanno buone occasioni per ridurre il gap, ma, come già accaduto nel terzo, queste non vengono sfruttate. Finisce così: 2-6.