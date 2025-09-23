Baseball, il tabellone dell’Italia agli Europei 2025: il 3° posto della Spagna cambia tutto

Archiviata la fase a gironi con un bottino di tre vittorie consecutive contro avversarie di rango inferiore, l’Italia si appresta ad affrontare il tabellone a eliminazione diretta dei Campionati Europei 2025 di baseball. Il cammino degli Azzurri nella rassegna continentale proseguirà domani, mercoledì 24 settembre (ore 19.30), sfidando la Francia a Rotterdam per conquistare un posto ai quarti di finale.

La Nazionale italiana, dopo aver vinto il gruppo C, se la vedrà ai playoff con la quarta del girone B (tre sconfitte su tre) per poi incrociare ai quarti la Germania (prima della Pool A). Si preannuncia un confronto abbastanza complicato contro la formazione tedesca, ma in caso di successo si spalancherebbero le porte di una probabile semifinale con Svizzera o Israele.

Il terzo posto della Spagna nel girone A ha cambiato tutto, rendendo la parte alta del tabellone estremamente affollata per via della presenza degli iberici insieme a Paesi Bassi e Gran Bretagna. Il percorso della selezione azzurra non sembra così fuori portata, anche se l’eventuale quarto con la Germania e l’ipotetica semifinale con una tra Israele, Svizzera (che si sfidano ai playoff) e Cechia (già ammessa ai quarti) sarebbero comunque delle sfide impegnative.