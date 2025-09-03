Baseball

Baseball, i preconvocati dell’Italia per gli Europei 2025: le prime scelte di Francisco Cervelli

Verso gli Europei 2025 di baseball, con il primo passo ufficiale, quello della pubblicazione dell’elenco dei preconvocati per il raduno che scatterà il 10 settembre e si svilupperà fra Codogno e Piacenza, nella quale peraltro si giocherà anche l’Italian Baseball Week.

Il manager Francisco Cervelli, insieme al suo staff tecnico, nel quale spicca anche la presenza del pitching coach Alessandro Maestri, ha compiuto le sue scelte: 26 elementi, che poi diventeranno 24 per finalizzare il tutto nel secondo momento di ritrovo a Senago, località alle porte di Milano che successivamente ospiterà la prima parte (qualificazione) della kermesse continentale (dal 20 al 24 settembre), antipasto di quello che succederà poi a Rotterdam (Paesi Bassi) per il secondo e decisivo turno (fino al 27 settembre).

Le date da cerchiare, per il momento, sono quelle del 12, 13 e 14 settembre, quando gli azzurri si misureranno con la Nazionale della Cechia e contro la selezione statunitense dei Globetrotters USA. Nell’elenco dei convocati, riportato integralmente di seguito, sono presenti, fra gli altri, Mattia Aldegheri ed Alex Bassani, e con loro altri 11 lanciatori, ed i catcher Giaconino Lasaracina ed Alberto Mineo.

Cognome Nome Posizione B T Data di nascita Club (parent)
1 Agretti Filippo UT S R 16/11/1995 FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl
2 Aldegheri Mattia P R R 19/02/1998 A.S.D. BASEBALL TEAM VERONA
3 Andretta Maurizio P L L 22/05/1998 FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl
4 Angioi Gabriele SS/2B L R 07/03/2001 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD
5 Artitzu Marco P R R 14/08/2002 BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L.
6 Bassani Alex P R R 25/11/1990 FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl
7 Batista De Jesus Nathanael Manoly OF R R 24/02/1995 A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB
8 Bocchi Matteo P R R 19/07/1996 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD
9 Carrera Lopez Jesus Daniel 1B L L 09/05/1993 MACERATA ANGELS A.S.D.
10 Ciarla Alessandro P R R 03/11/1997 A.S.D. NETTUNO B.C. 1945
11 Di Raffaele Luca P L L 24/09/1994 A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB
12 Fabrizio Miguel Eduardo C/1B L R 26/09/2000 MACERATA ANGELS A.S.D.
13 Gamberini Samuele 1B/C R R 13/08/2003 FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl
14 Gonzalez Sanamè Noel UT L R 09/04/1996 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD
15 Guevara Ducato Jhorjan Jose OF R R 19/05/2002 S.S.D. MODENA B.S.C.- SOC. COOP.
16 Infante Carreno Juan Carlos Junior P R R 03/03/2002 S.S.D. MODENA B.S.C.- SOC. COOP.
17 Lasaracina Giaconino Paolo C/3B R R 21/08/2003 COLLECCHIO B.C. A.S.D.
18 Martini Parilli Renzo Guillermo 3B R R 25/08/1992 BASE BALL CLUB GROSSETO ASD
19 Mineo Alberto C L R 23/07/1994 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD
20 Morresi Lorenzo C/IF L R 16/07/2001 MACERATA ANGELS A.S.D.
21 Palumbo Cardozo Angelo Michelle Paolo P R R 10/11/1995 A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB
22 Paolini Ricardo Segundo 2B L R 11/08/1999 MACERATA ANGELS A.S.D.
23 Quattrini Gabriele P R R 18/07/1996 MACERATA ANGELS A.S.D.
24 Santana Payano Luis Manuel P R R 06/06/1996 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD
25 Scotti Claudio P R R 08/07/1998 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD
26 Sireus Mattia P R R 03/09/2002 BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L.
