Baseball, Europei 2025: Italia ancora ok, tra le big cade la Spagna campione in carica

Seconda giornata in archivio agli Europei di baseball, che ancora sono dislocati in tre città differenti (Rotterdam per i gironi delle big, Novara e Borgerhout per quel che riguarda le “scalate” dal basso, per chi non ha potuto far bene nel 2023). Cominciano ad arrivare risultati di un certo rilievo sotto diversi aspetti.

Innanzitutto i raggruppamenti delle big del 2023. Nel girone A cade la Spagna campione in carica, sconfitta nettamente per 9-1 dalla Cechia, mentre la Germania deve faticare tantissimo contro la Svezia, che non sarebbe esattamente la forza di maggior spicco del raggruppamento (anzi).

Per quel che riguarda il girone B, al di là del 13-4 abbastanza di ordinaria amministrazione dei padroni di casa olandesi, quello che fa rumore è il roboante 16-1 della Gran Bretagna su Israele, con secondo, sesto e ottavo inning che si rivelano i principali portatori di punti per la selezione britannica, capace ieri di tenere a lungo testa ai Paesi Bassi.

Nel girone C, al di là dell’ordinario 16-0 dell’Italia (ed il concetto va ripetuto: non è questo il momento di parlare di partite combattute per gli azzurri), la partita interessante vede il riscatto della Svizzera sulla Grecia, con un 12-8 che potrebbe creare una lotta furibonda per il secondo posto. Nel girone D, invece, il big match Croazia-Austria va ai croati per 4-2, mentre il Belgio festeggia in modo netto sull’Ungheria.

RISULTATI EUROPEI BASEBALL 2025

Girone A (Rotterdam)

Germania-Svezia 4-3

Spagna-Cechia 1-9

Girone B (Rotterdam)

Gran Bretagna-Israele 16-1 (F/8)

Paesi Bassi-Francia 13-4

Girone C (Novara)

Italia-Lituania 16-0 (F/6)

Grecia-Svizzera 8-12

Girone D (Borgerhout)

Croazia-Austria 4-2

Ungheria-Belgio 9-19 (F/7)