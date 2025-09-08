Baseball: azzurrini ancora sconfitti ai Mondiali U18: la Corea del Sud passa 8-0

Niente da fare per gli azzurrini. La Nazionale italiana U18 ancora a secco in occasione dei Campionati Mondiali 2025 in fase di svolgimento in Giappone. In occasione del quarto match infatti i nostri piccoli ragazzi hanno dovuto cedere il passo alla competitiva compagine della Corea del Sud, abile ad imporsi con il risultato di 8-0.

Dopo un primo inning di assestamento, la sfida si accende nel secondo round, complice un sacrificio di Lee, un altro di Kim oltre con un singolo a sinistra di Og ed un lancio pazzo di Kang. Poi, al terzo, una base su ball di Kim ed un altro sacrificio di Kang hanno portato gli asiatici al comando delle operazioni sullo 0-6.

Il parziale è stato poi gestito con oculata calma nel resto della sfida ed aumentato al quinto round ed al sesto round, quando i sudcoreani hanno firmato il finale 0-8 per merito di Park e An. Resta bloccato invece l’attacco della formazione tricolore, rimasto complessivamente con zero valide (cinque invece quelle degli avversari).

Domani, martedì 9 settembre, l’Italia affronterà il Sud Africa. L’inizio della partita è fissato per le ore 7:30.