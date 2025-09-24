ATP Tokyo 2025, ottimo esordio di Berrettini. Eliminati Shapovalov e Tiafoe

Si sono svolti i primi match del tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo. Un esordio decisamente positivo per Matteo Berrettini, che ottiene una preziosa vittoria contro lo spagnolo Jaume Munar in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’0ra e trentasei minuti di gioco. Il romano non vinceva una partita addirittura dal 10 maggio, quando si impose nel primo turno degli Internazionali d’Italia. Al secondo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero quattro, ed il giapponese Shintaro Mochizuki.

Dopo la deludente parentesi in Coppa Davis, prosegue il momento difficile di Frances Tiafoe, che esce di scena immediatamente dal torneo di Tokyo. Il numero otto del seeding è stato sconfitto in rimonta in tre set dall’ungherese Marton Fucsovics, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-1 7-5. Adesso il magiaro se la vedrà con il vincente dell’incontro tra l’americano Brandon Nakashima e l’australiano Jordan Thompson.

Esce di scena un’altra testa di serie, Denis Shapovalov, numero sette del seeding. Il canadese è stato battuto dal tedesco Daniel Altmaier in due set per 7-5 6-3 ed ora attende uno tra il bosniaco Damir Dzumhur e l’australiano Aleksander Vukic.

Buona la prima anche per il portoghese Nuno Borges, che ha sconfitto in rimonta il padrone di casa Yosuke Watanuki per 2-6 6-4 6-1 e potrebbe essere il prossimo sfidante di Taylor Fritz, anche se prima l’americano dovrà superare all’esordio il canadese Gabriel Diallo.

RISULTATI ATP TOKYO 2025

Berrettini (Ita) b. Munar (Esp) 6-4 6-2

Borges (Por) b. Watanuki (Jpn) 2-6 6-4 6-1

Altmaier (Ger) b. Shapovalov (Can) 7-5 6-3

Fucsovics (Hun) b. Tiafoe (Usa) 3-6 6-1 7-5