ATP Tokyo 2025: Fritz vince il match del giorno con Borges, avanti Korda e Vukic

Nell’attesa del match tra Casper Ruud e Matteo Berrettini, con un certo tipo di retrogusto per il romano perché era il norvegese l’avversario dei momenti che, a Roma, hanno segnato una stagione, andiamo a ripercorrere quanto accaduto precedentemente a Tokyo. Solo partite in due set, ma di una di esse c’è da parlare.

Innanzitutto la parte alta: il vincitore tra Ruud e Berrettini se la vedrà con Aleksandar Vukic. L’australiano, partito dalle qualificazioni, riesce a non avere troppi problemi con il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto per 6-4 6-2 senza molti complimenti e senza neppure che vi siano chissà quali problemi (in sostanza, pur con alcuni game particolarmente lottati nessuna palla break concessa).

Nella parte bassa si materializza il derby tutto made in USA, ma con modalità diverse. Sebastian Korda chiude il cammino dell’unico giapponese rimasto in tabellone, il qualificato Sho Shimabukuro, classe 1997 con due partecipazioni Slam all’attivo, per 6-1 6-4 e in buona sostanza troppi patemi non ne ha.

Si conferma invece ricco di emozioni, invece, il match tra Taylor Fritz e il portoghese Nuno Borges. Va detto: il terzo set avrebbe avuto un sapore di giusto, ma è lo stesso Borges a sprecare non meno di tre occasioni in cui si trova avanti: break immediato nel primo set subito restituito (poi cede la battuta nel 12° gioco), quindi, nel secondo, va prima sul 3-1 e poi sul 4-3 e servizio, senza però allungare. Vero è, però, che per Fritz si rende necessario il terzo match point per chiudere.

RISULTATI ATP 500 TOKYO OGGI

Vukic (AUS) [Q]-Altmaier (GER) 6-4 6-2

Korda (USA)-Shimabukuro (JPN) [Q] 6-1 6-4

Fritz (USA) [2]-Borges (POR) 7-5 7-6(4)