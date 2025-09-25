ATP Tokyo 2025, Darderi supera Nishioka e approda agli ottavi di finale

Nel primo turno del torneo ATP 500 di Tokyo Luciano Darderi supera la wild card giapponese Yoshihito Nishioka 7-6(9) 6-3 in poco più di due ore. Negli ottavi di finale il giocatore italiano affronterà lo statunitense Jenson Brooksby, autore dell’eliminazione del francese Ugo Humbert.

L’italiano salva palla break nel primo gioco, cede il servizio nel terzo dopo un game molto lungo e lo recupera nel quarto. Il nipponico annulla la palla del possibile 3-5 e salva due set point nel decimo gioco. Nessuno dei due contendenti riesce a prevalere e la soluzione della prima frazione arriva al tie-break. Darderi è il primo a vincere il punto in risposta per il 2-1, il giapponese replica per il 4-4 e annulla due set point prima di fallire quello a propria disposizione sull’8-7. Il finale in volata premia l’azzurro che con un parziale di quattro punti a uno sigla l’11-9 decisivo.

La seconda partita inizia nel rispetto dei turni di battuta dei due giocatori, il primo a salvare palla break è Nishioka che nel quinto gioco rimonta da 15-40. Darderi continua però a spingere e nel settimo gioco strappa il servizio all’avversario per il provvisorio 4-3. Il numero 30 ATP, una volta conquistato il vantaggio, non si volta più indietro, sigla il 5-3 con l’ace e trasforma il primo match point per fissare il 6-3 con cui si conclude l’incontro.

Darderi serve 10 ace, non commette doppi falli e mette dentro il 68% di prime. L’azzurro trasforma tre palle break sulle sette avute a proprio disposizione e ne annulla cinque su sei all’avversario. L’incontro si chiude con il computo totale di punti che premia l’italiano per 83 a 70.