Ranking ATP (15 settembre 2025): top ten ferma, Alcaraz davanti a Sinner

Non è che non ci sono variazioni nonostante qualche cambiamento nei punti. Questa settimana, complice il post-US Open e soprattutto il ritorno del weekend dedicato in maniera univoca (ad alto livello) alla Coppa Davis, non si è mosso letteralmente niente nella top ten (e anche oltre) del ranking ATP.

Rimane così al comando Carlos Alcaraz, che sarà di nuovo in campo a Tokyo, mentre Jannik Sinner ritornerà a Pechino in una divisione che l’anno scorso non c’era stata (e infatti i due si incontrarono in finale nella capitale cinese). Sarà questo l’ultimo ranking che seguirà un andamento “normale”, perché per qualche settimana le follie del calendario imposte dallo swing asiatico metteranno in difficoltà la regolarità degli aggiornamenti.

RANKING ATP

Lunedì 15 settembre 2025

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10780

3 Alexander Zverev 5930

4 Novak Djokovic 4830

5 Taylor Fritz 4675

6 Ben Shelton 4280

7 Jack Draper 3690

8 Alex de Minaur 3545

9 Lorenzo Musetti 3505

10 Karen Khachanov 3280

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Con le posizioni alte pressoché invariate (quel che cambia lo fa soprattutto per tre motivi: Fearnley che scende, Juan Manuel Cerundolo e Tirante che salgono), si può parlare più ampiamente di quanto accade oltre la top 200, il vero obiettivo in termini di ranking della settimana. Federico Cinà è a due posti dal 200° posto, ma il vero “rimbalzo”, più che balzo, è quello di Stefano Napolitano: 325 posti recuperati in un sol colpo, è 522° (e non 516° come pareva dopo la finale vinta a Biella: potere delle piccole variazioni tipiche di quella zona di classifica) e promette di provare a riavere una chance almeno subito sotto il livello ATP.

Lunedì 15 settembre 2025

2 Jannik Sinner 10780

10 Lorenzo Musetti 3505

25 Flavio Cobolli 2040

30 Luciano Darderi 1584

44 Lorenzo Sonego 1090

57 Matteo Berrettini 925 (+1)

65 Mattia Bellucci 884

73 Matteo Arnaldi 825

85 Luca Nardi 740 (-1)

135 Andrea Pellegrino 468 (-9)

141 Matteo Gigante 450 (-1)

145 Francesco Passaro 433

159 Francesco Maestrelli 376 (+1)

169 Giulio Zeppieri 324 (+2)