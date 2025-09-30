ATP Pechino 2025, Sinner affronta Tien per il terzo titolo stagionale

È il momento dell’ultimo atto, si decide il nome di colui che succederà nell’albo d’oro a Carlos Alcaraz. Il torneo ATP di Pechino scende in campo per disputare la finale tra Jannik Sinner, testa di serie numero due, e l’americano Learner Tien, talentuoso outsider in rampa di lancio dopo un cammino da protagonista. In caso di successo l’ex numero uno del mondo conquisterebbe il terzo titolo del 2025 dopo l’Australian Open e Wimbledon.

Il giocatore italiano si appresta a giocare la sua finale numero trenta nel circuito ATP e vuole continuare il suo splendido cammino che, pur in un anno particolare a causa dei tre mesi di sospensione, lo ha sempre visto arrivare in finale nei tornei a cui ha partecipato ad eccezione della prematura eliminazione negli ottavi di Halle da parte di Bublik.

La semifinale contro de Minaur ha rispettato le attese dell’attuale numero due del mondo che aveva preventivato una partita dura. Sinner, nonostante le non perfette condizioni fisiche dovute ad un problema intestinale accusato nei giorni scorsi e l’ottima partita disputata dal rivale, è riuscito a trovare le soluzioni necessarie per poter uscire alla distanza ed imporsi in maniera netta nel parziale decisivo.

Dall’altra parte della rete il tennista italiano troverà un avversario fin qui mai affrontato, autore di una costante crescita dall’inizio dell’anno e voglioso di dare il massimo nella piena coscienza di poter scendere in campo senza avere nulla da perdere contro uno dei due dominatori del tennis mondiale.

Tien, che nei quarti ha sfruttato il ritiro di Musetti e in semifinale quello di Medvedev, è giocatore che basa il suo tennis sull’efficacia dei colpi a rimbalzo, sa costruire il punto con grande calma, è bravo a variare ritmo grazie alla capacità di variare la direzione e la velocità dello scambio. A favore dello statunitense, allenato da Michael Chang, anche la solidità mentale di chi sa gestire bene le diverse situazioni e riesce a non uscire dal match nel momento di difficoltà.