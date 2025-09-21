ATP Pechino 2025: orario sorteggio, teste di serie, possibili avversari di Sinner e Musetti

Saranno due gli azzurri inseriti tra le otto teste di serie dell’ATP 500 di Pechino: in sede di sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis (data ed ora ancora non comunicata) Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e Lorenzo Musetti sarà il numero 4.

Jannik Sinner potrà ritrovare in finale il tedesco Alexander Zverev (2), mentre potrà incontrare in semifinale uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti, con quest’ultimo che, invece, nell’ultimo atto potrà incontrare l’oceanico e nel penultimo il teutonico o il connazionale.

Percorso comune per i due italiani nei turni precedenti: ai quarti di finale potranno incrociare una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, i russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, il ceco Jakub Mensik e l’altro russo Daniil Medvedev, infine nei primi due turni i due non incontreranno teste di serie.

ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Alex de Minaur

4 Lorenzo Musetti

5 Karen Khachanov

6 Andrey Rublev

7 Jakub Mensik

8 Daniil Medvedev

Alexander Bublik

Alejandro Davidovich Fokina

Francisco Cerundolo

Flavio Cobolli

Tallon Griekspoor

Cameron Norrie

Giovanni Mpetshi Perricard

Alexandre Muller

Corentin Moutet

Camilo Ugo Carabelli

Lorenzo Sonego

Benjamin Bonzi

Miomir Kecmanovic

Learner Tien

Fabian Marozsan

Tomas Martin Etcheverry

WC Yunchaokete Bu

WC Zhizhen Zhang

