ATP Pechino 2025: orario sorteggio, teste di serie, possibili avversari di Sinner e Musetti
Saranno due gli azzurri inseriti tra le otto teste di serie dell’ATP 500 di Pechino: in sede di sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis (data ed ora ancora non comunicata) Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e Lorenzo Musetti sarà il numero 4.
Jannik Sinner potrà ritrovare in finale il tedesco Alexander Zverev (2), mentre potrà incontrare in semifinale uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti, con quest’ultimo che, invece, nell’ultimo atto potrà incontrare l’oceanico e nel penultimo il teutonico o il connazionale.
Percorso comune per i due italiani nei turni precedenti: ai quarti di finale potranno incrociare una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, i russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, il ceco Jakub Mensik e l’altro russo Daniil Medvedev, infine nei primi due turni i due non incontreranno teste di serie.
ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025
1 Jannik Sinner
2 Alexander Zverev
3 Alex de Minaur
4 Lorenzo Musetti
5 Karen Khachanov
6 Andrey Rublev
7 Jakub Mensik
8 Daniil Medvedev
Alexander Bublik
Alejandro Davidovich Fokina
Francisco Cerundolo
Flavio Cobolli
Tallon Griekspoor
Cameron Norrie
Giovanni Mpetshi Perricard
Alexandre Muller
Corentin Moutet
Camilo Ugo Carabelli
Lorenzo Sonego
Benjamin Bonzi
Miomir Kecmanovic
Learner Tien
Fabian Marozsan
Tomas Martin Etcheverry
WC Yunchaokete Bu
WC Zhizhen Zhang
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Karen Khachanov, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Daniil Medvedev.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alex de Minaur e Lorenzo Musetti.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI LORENZO MUSETTI
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Karen Khachanov, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Daniil Medvedev.
Semifinali
Una testa di serie tra la 1 e la 2, ovvero Jannik Sinner ed Alexander Zverev.
Finale
La testa di serie numero 3, ovvero Alex de Minaur.