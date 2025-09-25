ATP Pechino 2025: Muller elimina Khachanov, ricomincia bene Davidovich Fokina

Nell’attesa di scoprire come andrà a finire l’esordio di Jannik Sinner contro Marin Cilic (che, tra le altre cose, resta uno dei pochi a essersi inserito tra i vincitori Slam dell’epoca Federer-Nadal-Djokovic), sono già arrivati alcuni risultati di un certo interesse dalle parti di Pechino, dove il China Open in fatto d’ATP 500 sta iniziando a mettersi in moto.

Si sa già chi ci sarà per il vincitore di Sinner-Cilic: si tratta di Terence Atmane. E, se vincesse Jannik, con il francese sarebbe una rivincita della semifinale (a sorpresa) di Cincinnati. Zhizhen Zhang era al suo secondo torneo dal rientro (il precedente era Hangzhou), ma ancora non è evidentemente a pieno regime. Va ricordato che si tratta del primo del suo Paese ad essere entrato nei primi 100.

Il colpo a sorpresa, ad ogni modo, è di Alexandre Muller. Il transalpino, finito sotto di un set e poi anche 2-4 e 4-5 nel tie-break del secondo, elimina il russo Karen Khachanov, numero 10 del mondo e 5 del seeding, “aprendo” proprio la parte di Sinner. Questo anche se lo stesso Muller è giocatore da tenere sempre in considerazione, top 40 e autore di un valido 2025. Per lui niente derby francese con Benjamin Bonzi, eliminato dall’ungherese Fabian Marozsan.

C’era curiosità anche per il debutto di Alejandro Davidovich Fokina. Per lo spagnolo 6-1 6-3 molto netto nei confronti dell’argentino Camilo Ugo Carabelli, a conferma della bontà della scelta di saltare il playoff di Coppa Davis per dedicarsi in maniera completa allo swing asiatico. Il tutto in una camera con vista su Medvedev, e potrebbe essere un confronto spettacolare, Norrie permettendo.

RISULTATI ATP 500 PECHINO OGGI

Atmane (FRA) [Q]-Zhang (CHN) [WC] 6-4 6-2

Marozsan (HUN)-Bonzi (FRA) 7-6(1) 6-3

Muller (FRA)-Khachanov [5] 4-6 7-6(5) 6-4

Davidovich Fokina (ESP)-Ugo Carabelli (ARG) 6-1 6-3