Atp Hangzhou, Zeppieri piega Sun e approda agli ottavi

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Hangzhou Giulio Zeppieri, dopo aver superato le qualificazioni, piega il cinese Fajing Sun 6-3 6-3 in un’ora e venticinque minuti. Il tennista azzurro guadagna il pass per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà lo statunitense Learner Tien.

Il giocatore italiano inizia il match difendendo a zero il suo turno di battuta, il rivale, a 30, sigla l’1-1. Il romano annulla la palla break dell’1-2, strappa il servizio all’avversario a zero per il 2-1 e, completando un parziale di otto punti a uno, allunga sul 3-1. Zeppieri consolida il suo vantaggio con il diritto vincente che gli consegna il 5-2 e, con il servizio vincente, sigilla il 6-3 con cui si conclude il primo parziale.

Il tennista asiatico riesce a difendere il servizio di apertura dopo aver annullato palla break, l’avversario ribatte con l’1-1 non prima di aver salvato la palla dello 0-2. Il giocatore cinese, con l’errore di diritto, consegna il break del 2-1 al romano, bravo a salvare le due opportunità del possibile 2-2. Il numero 169 ATP, consapevole della differenza di valori, continua a spingere, si procura la terza palla per il 5-2 con un tracciante di diritto e la trasforma con un delizioso pallonetto di prima intenzione. Zeppieri annulla la palla break del 3-5 e chiude il match con l’ace grazie a cui sigla il definitivo 6-3.

Zeppieri serve cinque ace, commette cinque doppi falli e mette dentro il 58% di prime. L’italiano si aggiudica il 79% dei punti quando mette dentro la prima e il 60% quando si affida alla seconda. Il tennista romano salva le cinque palle break concesse al rivale e vince il computo totale dei punti con un 70 a 46 che non ammette repliche.