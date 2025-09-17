ATP Hangzhou 2025, Luca Nardi si cancella dal torneo cinese a ridosso dell’esordio

Luca Nardi si è cancellato, a tabellone compilato, dagli Hangzhou Open 2025 di tennis: l’azzurro avrebbe dovuto esordire proprio quest’oggi nel main draw del torneo ATP 250 contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, ma si è ritirato ad ordine di gioco già rilasciato, comunicando il forfait nel cuore della notte italiana.

ll suo posto, a questo punto, verrà preso da un qualificato o da un lucky loser, e quindi Nardi potrebbe essere sostituito anche da Giulio Zeppieri, che ha completato con successo il proprio cammino nel tabellone cadetto ed ha guadagnato l’accesso al main draw.

Ovviamente il match di Kovacevic non si disputerà quest’oggi, in quanto le qualificazioni si completeranno in giornata e solo al termine verranno sorteggiati gli accoppiamenti per il tabellone principale: restano nel programma odierno solo due match del main draw, ovvero Navone-Tien e Mannarino-Wu.