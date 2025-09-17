Tennis
ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri supera Svrcina ed entra nel main draw
Giulio Zeppieri entra nel main draw del torneo ATP 250 di Hangzhou. Nel secondo turno di qualificazione del torneo cinese il giocatore romano regola il ceco Dalibor Svrcina 6-1 6-4 in un’ora e trenta. Sarà il sorteggio a stabilire il suo avversario nel primo turno del tabellone principale.
La partita inizia con il rispetto dei turni di servizio dei due contendenti, il primo a rompere l’equilibrio è l’italiano che, ai vantaggi, strappa il servizio all’avversario per il 3-1. Il romano consolida il vantaggio con il 4-1 e prende definitivamente il largo quando, a 30, ottiene il secondo break del match per issarsi sul 5-1. Nel settimo gioco l’italiano si procura tre set point con il vincente da fondo e, alla prima opportunità timbra il 6-1 della frazione inaugurale.
Svrcina inizia il secondo parziale con il turno di servizio tenuto a 15, il suo rivale replica per l’immediato 1-1. Il tennista romano, dopo aver rimontato da 40-30, ottiene il break ai vantaggi nel quinto gioco per il 3-2 e allunga sul 4-2. Svrcina, alla terza possibilità, accorcia sul 4-3, il numero 169 ATP sfodera due vincenti e un ace per siglare, a 30, il 5-3. Zeppieri, dopo aver mancato due match point nell’ottavo game, si procura due palle match chiudendo con il vincente uno scambio di undici tiri e, alla seconda possibilità, sigla il decisivo 6-4.
Zeppieri serve cinque ace, non commette doppi falli e mette dentro il 57% di prime, contro il 66% del rivale. Il romano vince l’82% dei punti quando mette dentro la prima palla di servizio e il 67% quando deve affidarsi alla seconda. Il tennista italiano sfrutta tre palle break sulle sei a propria disposizione e non ne concede all’avversario.