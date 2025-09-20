ATP Hangzhou 2025, Giulio Zeppieri sconfitto negli ottavi in due set da Learner Tien

Si ferma negli ottavi di finale la corsa del qualificato azzurro Giulio Zeppieri negli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250: nell’omonima città cinese l’italiano cede alla testa di serie numero 7, lo statunitense Learner Tien, che si impone con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 14 minuti di gioco, ed ai quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev ed il transalpino Valentin Royer.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, anche se l’azzurro deve cancellare un break point sul 30-40 del quarto game. Anche Zeppieri ha una chance di break sul 30-40 nel nono gioco, ma Tien si salva. La svolta arriva nel decimo game: l’italiano serve per restare nel set sul 4-5, ma questa volta sul 30-40 lo statunitense concretizza l’occasione di strappare la battuta all’azzurro e chiude sul 6-4 dopo 36 minuti.

Nella seconda frazione Zeppieri è il primo ad avere una chance di break in apertura, ma non la sfrutta, poi è l’italiano a dover recuperare dal 30-40 nel secondo gioco. A risultare decisivo è il sesto game, quando l’azzurro finisce sotto 15-40 ed alla prima occasione Tien centra lo strappo che vale il 4-2. Da quel momento lo statunitense vince otto dei nove punti giocati al servizio e si qualifica per i quarti al primo match point sul 6-3 dopo 38 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia dello statunitense, che vince 66 punti contro i 44 dell’azzurro, mettendo a segno più vincenti, 17-12, e concedendo meno gratuiti, 10-12. Tien cancella entrambe le palle break concesse a Zeppieri e ne sfrutta due delle quattro avute a disposizione, inoltre fa meglio dell’italiano sia con la prima di servizio, 86%-61%, sia con la seconda, 65%-52%.