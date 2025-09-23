ATP Hangzhou 2025, Bublik conquista il suo quarto titolo stagionale

Continua l’eccezionale 2025 di Alexander Bublik. Non c’è alcun dubbio che questo sia il miglior anno in carriera per il tennista kazako, che ha da poco conquistato il suo quarto titolo stagionale, trionfando sul cemento cinese di Hangzhou. Bublik ha sconfitto nell’ultimo atto il francese Valentin Royer con un duplice 7-6 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco.

Una vittoria che permette a Bublik di raggiungere il suo best ranking. Infatti il kazako è attualmente al sedicesimo posto della classifica mondiale, mentre è al dodicesimo posto della Race, mantenendo il sogno di poter partecipare alle ATP Finals di Torino. Royer saluta Hangzhou comunque a testa altissima e felice di aver raggiunto la sua prima finale della carriera, entrando tra i primi ottanta del mondo.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Non ci sono palle break, con Bublik che si trova per due volte ai vantaggi con il suo servizio, ma riesce sempre a vincere il game. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto da 7-4 da Bublik.

Bublik annulla due palle break in apertura di secondo set, mentre nel game successivo è Royer ad annullarle due. Non ci sono più scossoni nei turni di servizio di entrambi ed anche questo set finisce al tie-break. Anche stavolta Bublik è più freddo nei momenti decisivi e va a chiudere nuovamente sul 7-4.