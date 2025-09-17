ATP Chengdu 2025, vittorie in casa per Zhou e Shang. Buona la prima per Giron e O’Connell

Si alza il sipario sul torneo ATP 250 di Chengdu. Si sono svolti i primi del match di primo turno ed è stata una giornata decisamente positiva per i tennisti di casa. A piazzare la clamorosa sorpresa è stato Zhou Yi, numero 304 del mondo, che ha superato il britannico Cameron Norrie in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 7-6 dopo una pazzesca battaglia di due ore e quarantasette minuti di gioco.

L’altra vittoria cinese della giornata è quella di Shang Juncheng, anche lui protagonista di una vittoria in tre set contro il belga Zizou Bergs, uno dei protagonisti della strepitosa vittoria in Davis contro l’Australia, con il punteggio di 6-1 5-7 6-4 dopo due ore e dodici minuti.

Nel derby americano del primo turno ad uscire vincitore è Marcos Giron, che ha sconfitto il connazionale Ethan Quinn con il punteggio di 7-5 6-4. Vittoria all’esordio anche per l’australiana Christopher O’Connell, che ha battuto il francese Quentin Halys in rimonta per 6-7 6-3 6-4.

RISULTATI ATP CHENGDU 2025

Giron (Usa) b. Quinn (Usa) 7-5 6-4

Zhou (Chn) b. Norrie (Gbr) 6-7 6-4 7-6

O’Connell (Aus) b. Halys (Fra) 6-7 6-3 6-4

Shang (Chn) b. Bergs (Bel) 6-1 5-7 6-4