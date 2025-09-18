Tennis
ATP Chengdu 2025, risultati 18 settembre: avanza Giovanni Mpetshi Perricard, si ritira Gaël Monfils
Si completa il primo turno dei Chengdu Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso nell’omonima città cinese: buone notizie in casa Italia, con il successo dell’unico azzurro impegnato quest’oggi, la testa di serie numero 8, Lorenzo Sonego, che elimina l’argentino Juan Manuel Cerúndolo con lo score di 4-6 6-3 6-1.
Il croato Dino Prižmić regola il transalpino Térence Atmane col punteggio di 6-4 6-3, mentre il qualificato statunitense Mackenzie McDonald elimina il neerlandese Botic van de Zandschulp per 6-4 3-6 6-3, infine il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili supera il lucky loser britannico Billy Harris per 7-6 (5) 6-3.
Il qualificato nipponico Taro Daniel regola la wild card Coleman Wong, rappresentante di Hong Kong Cina, con lo score di 6-3 6-2, mentre il kazako Alexander Shevchenko approfitta del ritiro del transalpino Gaël Monfils, giunto con il kazako in vantaggio per 6-7 (3) 6-3 1-0.
Il numero 6 del seeding, il francese Giovanni Mpetshi Perricard, rimonta l’austriaco Filip Misolic, sconfitto con il punteggio di 3-6 6-1 6-4, infine il qualificato cileno Alejandro Tabilo regola l’australiano Jordan Thompson con lo score di 6-4 6-3.
ATP 250 CHENGDU 2025 – RISULTATI 18 SETTEMBRE
Primo turno
Dino Prižmić (Croazia) b. Térence Atmane (Francia) 6-4 6-3
Mackenzie McDonald (Stati Uniti, Q) b. Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) 6-4 3-6 6-3
Nikoloz Basilashvili (Georgia, Q) b. Billy Harris (Gran Bretagna, LL) 7-6 (5) 6-3
Taro Daniel (Giappone, Q) b. Coleman Wong (Hong Kong Cina, WC) 6-3 6-2
Alexander Shevchenko (Kazakistan) b. Gaël Monfils (Francia) 6-7 (3) 6-3 1-0 ritiro
Giovanni Mpetshi Perricard (Francia, 6) b. Filip Misolic (Austria) 3-6 6-1 6-4
Lorenzo Sonego (Italia, 8) b. Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) 4-6 6-3 6-1
Alejandro Tabilo (Cile, Q) b. Jordan Thompson (Australia) 6-4 6-3