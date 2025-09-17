ATP Almaty 2025, tre azzurri nell’entry list: presenti Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi

Sono tre gli italiani presenti nell’entry list dell’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, torneo che si disputerà da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, subito dopo il Masters 1000 di Shanghai, in Cina: sul veloce indoor della città kazaka saranno al via Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi.

Il tabellone è a 28 giocatori, quindi i primi 4 giocatori del seeding saranno esentati dal primo turno ed entreranno in gioco direttamente agli ottavi: al momento i beneficiari sarebbero i russi Karen Khachanov e Daniil Medvedev, il kazako Alexander Bublik e l’azzurro Flavio Cobolli.

Dovrebbe esordire al primo turno, invece, Luciano Darderi, che al momento sarebbe la testa di serie numero 5. Entra direttamente in main draw per il rotto della cuffia Luca Nardi, il quale risulta essere l’ultimo dei 18 giocatori ammessi, evitando così di dover attendere delle cancellazioni o di dover affrontare le qualificazioni.

ENTRY LIST ATP 250 ALMATY 2025

Karen Khachanov

Daniil Medvedev

Alexander Bublik

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Alex Michelsen

Brandon Nakashima

Gabriel Diallo

Corentin Moutet

Fabian Marozsan

Hamad Medjedovic

Yunchaokete Bu

Adam Walton

Laslo Djere

Jordan Thompson

Mariano Navone

Arthur Cazaux

Luca Nardi