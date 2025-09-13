Atletica, Zenoni e Sabbatini avanzano in semifinale nei 1500 ai Mondiali. Cavalli danneggiata da un contatto

Marta Zenoni e Gaia Sabbatini raggiungono l’obiettivo della vigilia e superano il primo turno dei 1500 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. L’Italia porta dunque due rappresentanti su tre in semifinale, anche se c’è sicuramente un po’ di rammarico per l’eliminazione di Ludovica Cavalli.

Nella prima delle quattro batterie andate in scena sulla pista dello stadio Nazionale della capitale giapponese, Sabbatini ha confermato i progressi degli ultimi mesi dopo i tanti problemi fisici del recente passato venendo fuori alla distanza con un buon cambio di passo e rimanendo fino in fondo nel gruppo di testa con un terzo posto finale in 4:04.93 alle spalle dell’australiana Jessica Hull (4:04.40) e della statunitense Sinclaire Johnson (4:04.59).

Terza heat amara purtroppo per i colori azzurri, con Cavalli che non è riuscita a chiudere nella top6 (si qualificavano solo le prime sei di ogni batteria, senza ripescaggi) in seguito ad un contatto accidentale con un’avversaria proprio all’inizio dell’ultimo giro che le ha fatto perdere tutto lo slancio nel momento peggiore possibile. La ligure, ormai estromessa dalla lotta per entrare in semifinale, ha poi tirato i remi in barca arrivando al traguardo in 12ma piazza con il tempo di 4:09.91.

Quarta batteria positiva sul fronte italiano per Zenoni, che si è incollata alla schiena della fenomenale keniana Faith Kipyegon (4:02.55 non spingendo nel rettilineo conclusivo) per quasi tutta la gara non facendosi staccare e superando il turno con un convincente quarto posto in 4:02.77. Eliminata a sorpresa la britannica Laura Muir (argento olimpico a Tokyo 2021 e bronzo mondiale a Eugene 2022), solo ottava in 4:05.59.