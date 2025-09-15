Atletica, Pietro Arese: “Arrivato alla volatona finale non avevo più forze”

Una giornata no per Pietro Arese. L’azzurro è stato infatti eliminato in semifinale nella prova dei 1500 metri valida per i Campionati Mondiali 2025 di atletica leggera, competizione in scena in questi giorni a Tokyo, in Giappone. Prestazione deludente per l’azzurro, il quale ha chiuso in dodicesima posizione. Nello specifico il portacolori azzurro ha fermato il cronometro a 3:36.83, mollando completamente la presa nel rettilineo conclusivo, sintomo di poca riserva di energie. Visibilmente amareggiato, l’atleta ha parlato di quanto fatto ai microfoni di Rai Sport.

“Rispetto a ieri mi è mancata proprio la parte finale, quella che ieri mi ha permesso di superare la batteria con relativa facilità – ha detto Arese -. Oggi non c’era più, peccato perché mi sentivo bene nelle scorse ore, oggi ho cercato di sognare in grande, all’ultimo giro ero terzo o quarto, ma arrivato alla volatona finale non avevo più forze. Ed è un peccato, perché con la rincorsa che abbiamo fatto da fine dicembre ad oggi per arrivare in forma, siamo arrivati in ritardo di due giorni“.

Arese ha poi chiosato: “Mi dispiace, questa è la peggior gara fatta in azzurro. Non è una scusa, ma probabilmente l’anno difficile mi ha costretto a fare determinate scelte. Due turni di questo livello sono duri, sappiamo tutti cosa sono diventati i 1500 negli ultimi due anni, purtroppo un decimo in più o in meno sono fondamentali. Adesso facciamo un po’ di pausa, poi si ricomincerà a lavorare per la prossima stagione“.