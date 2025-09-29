Atletica
Atletica paralimpica, Antonella Inga quinta nel salto in lungo T12 ai Mondiali
Si chiude la terza giornata di gare ai Mondiali 2025 di atletica leggera paralimpica, in corso a Nuova Delhi, in India: l’Italia porta a casa il quinto posto di Antonella Inga nel salto in lungo T12 femminile e le qualificazioni in finale di Marco Cicchetti nei 100 metri T44 maschili e di Maxcel Amo Manu nei 100 metri T64 maschili.
Nella finale del salto in lungo T12 femminile l’azzurra Antonella Inga si classifica quinta con la misura di 4.81, ottenuta al primo tentativo, con altri quattro salti oltre i 4.70: la vittoria va all’uzbeka Yokutkhon Kholbekova con 5.54, davanti alla finlandese Iidia Lounela, seconda con 5.28, ed all’algerina Lynda Hamri, terza con 5.16.
Nei 100 metri T44 maschili l’azzurro Marco Cicchetti va in finale con il crono di 11.43, terzo tempo assoluto, invece nei 100 metri T64 maschili conquista l’ultimo atto Maxcel Amo Manu, grazie al sesto crono complessivo di 11.26, mentre viene eliminato Francesco Loragno, primo degli esclusi nonostante il personale di 11.38.