Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 21 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Cala il sipario quest’oggi, domenica 21 settembre, sui Campionati Mondiali 2025 di atletica. Nello stadio Nazionale di Tokyo verranno assegnati gli ultimi nove titoli della rassegna iridata, valevole come appuntamento principale della stagione post-olimpica, con l’Italia che sarà protagonista in una sola finale nella speranza di chiudere in bellezza una spedizione trionfale.

Purtroppo le due 4×100 sono uscite di scena ieri in batteria, mentre la 4×400 femminile azzurra ha centrato l’ultimo pass utile per entrare tra le otto finaliste. Vedremo se verrà confermato il quartetto composto da Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, ma in ogni caso l’obiettivo massimo sarebbe quello di ritoccare il record nazionale e avvicinarsi al podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nell’ultima sessione serale giapponese dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Domenica 21 settembre

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto

12.05 Salto in alto (femminile), finale

12.35 800 metri (femminile), finale

12.47 5000 metri (maschile), finale

13.10 Lancio del disco (maschile), finale

13.20 4×400 maschile, finale

13.35 4×400 femminile, finale

13.49 Decathlon, 1500 metri

14.06 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

13.35 4×400 femminile, finale: Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 12.00 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.