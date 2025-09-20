Atletica
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali sabato 20 settembre, programma, streaming, azzurri in gara
Grande attesa per la sessione serale dell’ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in cui verranno assegnati altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale di Tokyo. Nella serata giapponese di sabato 20 settembre l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista, schierando due atleti a livello individuale e tre staffette.
LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 12.00
Occhi puntati su Nadia Battocletti, dominatrice del mezzofondo europeo e vice-campionessa del mondo sui 10.000 metri, che ambisce ad una medaglia anche nei 5000 dovendo però fare i conti in primis con due fuoriclasse come le keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon. Impegnata anche Sveva Gerevini con le ultime due prove dell’eptathlon, oltre alla 4×400 femminile e alle 4×100 (uomini e donne) azzurre che affrontano le batterie inseguendo un posto in finale.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella penultima sessione serale nipponica dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI
Sabato 20 settembre
12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto
12.05 Decathlon, salto in alto
12.35 4×400 maschile, batterie
12.54 Getto del peso (femminile), finale
13.00 4×400 femminile, batterie
13.25 4×100 maschile, batterie
13.45 4×100 femminile, batterie
14.05 Tiro del giavellotto (femminile), finale
14.11 Eptathlon, 800 metri
14.29 5000 metri (femminile), finale
14.55 Decathlon, 400 metri
15.22 800 metri (maschile), finale
ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA
Sabato 20 settembre
12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini
13.00 4×400 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)
13.25 4×100 maschile, batterie: Italia (formazione da definire)
13.45 4×100 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)
14.11 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini
14.29 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport dalle 12.00 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.