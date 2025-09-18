Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 18 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Quest’oggi nello stadio Nazionale della capitale nipponica verranno messi in palio altri quattro titoli iridati individuali e l’Italia è già consapevole di non poter andare a medaglia, schierando però otto atleti tra batterie, semifinali e qualificazioni.

Grande curiosità per il ritorno in pista di Nadia Battocletti cinque giorni dopo il favoloso argento sui 10.000 metri per affrontare le batterie dei 5000 con l’obiettivo di approdare in finale senza spendere troppe energie. Presenti sulla stessa distanza anche Federica Del Buono e Micol Majori, mentre Elena Bellò e soprattutto Eloisa Coiro andranno a caccia del pass per le semifinali degli 800. Qualificazione in finale molto difficile sulla carta per Idea Pieroni e Asia Tavernini nel salto in alto, ma anche per Francesco Pernici (impegnato in semifinale) negli 800.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella sesta giornata dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri (femminile), batterie

12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni

12.23 Tiro del giavellotto (maschile), finale

12.58 800 metri (femminile), batterie

13.55 Salto triplo (femminile), finale

14.02 200 metri (maschile), semifinali

14.24 200 metri (femminile), semifinali

14.45 800 metri (maschile), semifinali

15.10 400 metri (maschile), finale

15.24 400 metri (femminile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori

12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Idea Pieroni, Asia Tavernini

12.58 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro

14.45 800 metri (maschile), semifinali: Francesco Pernici

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 12.00 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.